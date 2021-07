Oggi ultimo test, Vlahovic scalpita: la probabile formazione

La Fiorentina conclude oggi la prima parte di ritiro a Moena con un test contro la Virtus Verona. Ecco la probabile formazione

Andrà in scena oggi l'ultima amichevole di questa parte di ritiro a Moena e la novità principale sarà Vlahovic, che torna dall'inizio. L'attaccante si presenta in gran forma, con il bottino di 7 reti messe a segno nell'ultima uscita e con la voglia di ripetersi il più possibile. Intanto, Italiano attende il rientro dei sudamericani: da ieri Martinez Quarta (in bolla) ha cominciato il lavoro individuale a Firenze, così faranno gli altri nazionali. Italiano li inserirà gradualmente. Ecco la probabile formazione della gara di oggi stilata dal Corriere Dello Sport - Stadio.