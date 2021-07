Quarta in “bolla” a Firenze. L’argentino si allena in solitaria al CS

Martinez Quarta a Firenze: tra una settimana uscirà dalla bolla. Intanto si allena da solo al Centro Sportivo

Dopo German Pezzella, anche Lucas Martinez Quarta è arrivato in queste ore a Firenze e nella giornata di oggi ha iniziato il lavoro al Centro Sportivo "Davide Astori". L'argentino, rientrato dalle vacanze dopo la vittoria in Copa America, è entrato in bolla e ci resterà per sette giorni.