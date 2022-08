Oggi tocca alla Primavera: Aquilani sogna i playoff

Oggi alle 16.30 scenderà in campo anche la Primavera di Aquilani contro l'Udinese. Come riportato dalla Nazione, l'obiettivo di quest'anno per la giovane Fiorentina è regalare la Supercoppa a Commisso, centrando i playoff. Un obiettivo non semplice, con la consapevolezza che la prima squadra ha bisogno dei talenti viola. Intanto cambia anche il campo. Dal Bozzi, si passa al Torrini di Sesto Fiorentino e al Magnolfi di Calenzano.