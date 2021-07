Oggi test col Levico, domani il Virtus Verona: Italiano mischia le carte

Italiano prepara a porte chiuse la doppia amichevole della Fiorentina, con Levico Terme e Virtus Verona, che chiude il ritiro di Moena

La Fiorentina è attesa da un doppio test in soli due giorni, prima di concludere il ritiro di Moena. Primo avversario il Levico Terme, squadra di serie D della provincia di Trento. Mister Italiano non vuole svelare tutti i suoi segreti tattici, per questa ragione la seduta di stamani sarà svolta a porte chiuse, senza tifosi né giornalisti. Domani probabile bis, quando a Moena arriverà il Virtus Verona, compagine di Serie C allenata dall'ex viola Gamberini.