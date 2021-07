Da Moena, Italiano presenta il suo staff: “Spirito del Sud e tanto affiatamento”

Durante la serata social del club gigliato, l'allenatore ex Spezia ha presentato tutti i suoi collaboratori

Vincenzo Italiano è carico a mille. Ma non solo lui, anche tutto il suo staff. Per tutti loro Firenze e la Fiorentina rappresentano una grande opportunità. Lo ribadisce lo stesso tecnico viola, il quale, presentando il suo gruppo di lavoro dal palco del Viola Village durante la serata social, aggiunge: "Il nostro è un team coeso ed affiatato, con alcuni collaboro da inizio carriera (è il caso di Daniel Niccolini, vice allenatore, ndr) con altri da quest'anno o dallo scorso (come con Stefano Melissano, collaboratore tecnico, ndr). Nella maggior parte siamo uomini del Sud, siciliani, forse è anche per questo che andiamo così d'accordo". Il vice di Italiano, fiorentino doc ed il cui papà lavora già all'interno del club gigliato, dice: "Ovviamente sono felice di tornare a Firenze, il mister mi ha salvato la vita, dandomi questa possibilità una volta che ho smesso come calciatore". Aggiunge il match analyst Stefano Firicano, fratello dell'ex viola Aldo: "La dinastia Firicano prosegue il suo cammino a Firenze (sorride, ndr). Per noi è un onore essere qua". L'altro match analyst Paolo Riela dice: "Stiamo già studiando la Roma", ma qui viene ripreso da Italiano, che ricorda a tutti che prima c'è la Coppa Italia. Due battute anche per Angelo Porracchio (preparatore dei portieri) e Melissano (collaboratore tecnico). Il primo: "I nostri estremi difensori sono tutti bravi e pure un po' pazzi, come richiede il ruolo. Chi subisce gol di loro in partitella deve pagare 5 euro e io tengo la cassa, a fine anno faremo beneficenza". Ed il secondo: "Passo gran parte della mia giornata con Italiano, insieme cerchiamo di individuare i profili giusti che possano essere interessanti per il gioco del mister".