Oggi sarà la partita di Beltran. Kayode, non avere paura di Dimarco

Chiaro che Italiano pensi di proporre qualche novità rispetto alla partita di giovedì. Intanto, diciamolo subito, dovrebbe essere la gara di Beltran. El Vikingo sta bene e scalpita. È entrato in coppa con il giusto piglio e contro il Lecce ha fatto intravedere perché la Fiorentina lo abbia scelto, avviando l’azione che ha portato al cross di Arthur ed al gol di Duncan. Il regista offensivo che cerca Italiano è lui. Nzola partirà dalla panchina, anche perché per ora è solo un cugino lontano di quello vero nonostante che Italiano lo abbia scelto per le due gare decisive contro gli austriaci. Nel suo caso la sosta è benedetta: lo aiuterà a crescere di condizione. Il resto è una sensazione, entrare nella testa del tecnico viola con partite così ravvicinate è complicato. In porta dovrebbe rivedersi Christensen dopo l’esordio contro il Lecce. In difesa la sorpresa può essere Kayode. Il giovane esterno se la dovrà vedere con un cliente scomodo come Dimarco, ma Italiano potrebbe voler puntare sulla sua fisicità. In mezzo straordinari per Milenkovic, che formerà la coppia con Quarta, rimasto a Firenze a dispetto di una trattativa con il Betis Siviglia ben impostata. A sinistra conferma per Biraghi. In mediana si va verso il ritorno di Duncan in coppia con Arthur, mentre Bonaventura (in gol lo scorso anno) farà il solito lavoro di raccordo. Detto di Beltran, l’attacco sarà completato dall’insostituibile Gonzalez e - con ogni probabilità - da Kouame, in vantaggio su Brekalo e Sottil. Lo riporta La Nazione.