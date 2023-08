Oggi Nzola prima di Beltran, ma un giorno potranno coesistere

La Gazzetta dello Sportanalizza la Fiorentina di Italiano, in particolare il ruolo di Lucas Beltran. Anche qui, però, parla chiaramente quanto già fatto in questo mercato, con un valore della rosa ulteriormente cresciuto, e l’acquisto del Vikingo, come viene soprannominato Beltran, lo dimostra. Per l’impegno economico sostenuto, ma pure per il valore - attuale e di prospettiva - del giocatore stesso. E la Viola di Italiano rinnovata, impreziosita, rinforzata, con più ambizioni di una stagione che l’ha vista comunque finalista in Conference e in coppa Italia, si prepara alla prima del Ferraris con un attacco nuovo di zecca, in cui Beltran sarà per ora l’alternativa a Nzola al centro del reparto offensivo, anche se poi in futuro i due potranno anche coesistere.