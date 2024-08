Oggi l’esordio del nuovo Franchi, tra viabilità agevolata e novità

Oggi Fiorentina-Puskas Akademia sarà una sfida per certi versi storica. La prima dello Stadio Franchi durante i lavori di ristrutturazione. L'evento desta curiosità, il Corriere Fiorentino analizza le novità. In primis quelle sulla viabilità, con molte vie vicine allo stadio che non presenteranno i divieti di sosta come invece accade generalmente. Mentre invece le attività commercaili retseranno chiuse, e il mercato rionale "Fanti" dovrà chiudere alle 12. La capienza in questa stagione sarà ridotta a 22mila posti netti, ciò significa che ci sarà meno traffico prima e dopo la partita. La scorsa stagione c'è stata una media di 28mila spettatori a gara, mentre quest'anno gli abbonamenti sono stati 12.500. Se la media di presenze di non abbonati si confermasse simile allo scorso anno si verificherebbero sold-out ad ogni gara.