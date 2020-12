Oggi la Fiorentina riprende ad allenarsi. Barreca scalda i motori, arriva il Bologna

Ripresa dei lavori fissata oggi alle 11. Il Bologna è all’orizzonte e la Fiorentina di Prandelli non vuole farsi trovare impreparata. Il successo in casa della Juventus, scrive La Nazione, non deve essere vanificato. Il bottino fuori casa è tutt’altro che esaltante per gli uomini di Mihajlovic, finora solo la Sampdoria è stata battuta a domicilio. Servirà far leva sull’entusiasmo di Vlahovic, anche senza i cross di Biraghi squalificato: al suo posto è pronto Barreca, ancora a sinistra dopo la chance col Verona. Cinque partite in tredici giorni, con poco tempo per recuperare la classe dei più esperti (Callejon) e la spregiudicatezza dei più giovani (Martinez Quarta).

Il Corriere Fiorentino aggiunge che i giocatori che rientrano dall’estero dovranno fare 10 giorni di isolamento (senza comunque saltare allenamenti e partite) e che Prandelli ha preparato una tabella di lavoro molto particolareggiata, per dare spazio in questo tour de force anche a chi ne ha avuto meno.

Intanto si apre una pista per Caicedo: la Fiorentina pronta all’affondo