Fumata nera Lazio-Caicedo, è il momento per la Fiorentina. Difficili le alternative

Attenzione a Caicedo. La Nazione scrive oggi che l’incontro tra la Lazio e il suo attaccante ecuadoregno si è concluso con un nulla di fatto, il contratto è ancora in scadenza e possono essere sufficienti 8 milioni per strapparlo a Lotito già nelle prossime settimane. La concorrenza per Scamacca è più folta che mai, Milan su tutte, e il Sassuolo non vuole parlare altro che di prestito fino a giugno. Piatek invece potrebbe alla fine fare ritorno al Genoa, visto che la trattativa con la Fiorentina non accenna a sbloccarsi. Milik rimane il sogno proibito (18 milioni il prezzo), mentre si registra uno stop nella trattativa fra la Sampdoria e Llorente a causa dell’inserimento di un altro club. Che possa essere quello viola?

