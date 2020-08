Oggi incontro Iachini-Pradè. Bastano 2/3 rinforzi, ma ci sono tanti casi da risolvere

Il mercato viola aprirà i battenti in una domenica d’estate: stasera infatti Iachini e Pradè si confronteranno per la prima volta su questo tema e, come scrive La Nazione, si respira una calma apparente. La Fiorentina infatti, grazie alle operazioni chiuse a gennaio, si è portata avanti con il lavoro e tra i dirigenti viola si fa largo l’idea che basterebbero 2-3 ritocchi per completare la rosa. Un centravanti da doppia cifra abb0ndante, un centrocampista, un laterale sinistro che possa mettersi in competizione con Dalbert. Il tutto senza contare le variabili relative all’uscita di Chiesa (per il quale Commisso non scende sotto i 60 milioni) e i casi Milenkovic e Pezzella. i cui contratti scadono nel 2022. Altro grattacapo per il mercato viola sarà quello di piazzare i quasi 30 esuberi e la scelta di chi tenere tra Cutrone e Vlahovic. BARONE CHIARO: “IL MERCATO SARA’ ABBASTANZA LUNGO”

