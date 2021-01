Oggi il primo allenamento di Kokorin. L’attaccante russo mette l’Inter nel mirino

Come riportato da Il Corriere dello sport, Kokorin è pronto ad entrare nel mondo Fiorentina. L’ex attaccante dello Spartak Mosca, che ieri ha vissuto il primo giorno in viola ma senza disputare l’allenamento, oggi toccherà il campo per la prima volta e disputerà il primo allenamento in gigliato. Il russo non ha mai giocato fuori dai confini nazionali e per questo motivo servirà un po’ di tempo per abituarsi ad un mondo nuovo e con tutta probabilità non sarà quindi convocato per la sfida contro il Torino. L’obiettivo vero e proprio è puntare l’Inter che venerdì 5 febbraio arriverà al Franchi.

