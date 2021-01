Kokorin, niente allenamento stamattina ai campini: giornata di presentazioni

Mattinata principalmente dedicata alle presentazioni per Sasha Kokorin. Secondo quanto appreso da Violanews.com, l’attaccante russo ha fatto la conoscenza dei suoi nuovi compagni di squadra, di mister Prandelli e del resto dello staff, ma non ha preso parte all’allenamento. Sarà domani il giorno buono per il debutto ai campini del neo acquisto della Fiorentina.