Kokorin, duttilità al servizio della Fiorentina (ma non da subito). Con Prandelli…

La duttilità di Kokorin, scrive Stadio in edicola oggi, sarà fondamentale per dare imprevedibilità alla manovra offensiva e da oggi Prandelli comincerà a studiarlo da vicino. I suoi colpi migliori, la posizione in campo e l’intesa con i compagni da trovare in fretta. Il neo acquisto in questi giorni diventerà il protagonista del centro sportivo fra lavoro atletico e prove tattiche. Servirà un mesetto per averlo al top della condizione, come ha detto lo stesso calciatore non appena ha saputo che avrebbe vestito la casacca della Fiorentina. Ha già parlato per telefono con l’allenatore che gli ha già spiegato come intende gestirlo e impiegarlo. Intanto gli ha garantito che avrà il tempo per ambientarsi.

