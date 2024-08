Oggi il giorno di Moreno. Adli punta alla convocazione con il Monza.

Yacine Adli è un nuovo giocatore della Fiorentina. L’ormai ex Milan si trasferisce a Firenze con la formula del prestito oneroso a 2 milioni di euro più 10 per il diritto di riscatto, con i rossoneri che hanno mantenuto il 10% sulla potenziale rivendita del francese. Adesso Adli è pronto a iniziare la sua nuova avventura in maglia viola, puntando alla convocazione già con il Monza domenica. Ieri Adli, oggi invece sarà il giorno di Matias Moreno che nel tardo pomeriggio di ieri ha postato sui social una foto che lo ritraeva in viaggio verso l'Italia. Il difensore firmerà un contratto di cinque anni e percepirà un ingaggio da 400 mila euro a stagione. Il Belgrano, cui la Fiorentina ha versato 5 milioni di euro, si è assicurato il 10% sull'eventuale futura rivendita del classe 2003. Lunedì è sceso in campo regolarmente contro il Gimnasia e che ora si appresta a giocare come terzo di destra nella retroguardia viola, come richiesto espressamente dal tecnico Palladino. Lo riporta il Corriere dello sport.