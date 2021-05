Oggi Iachini saluta il Franchi: un passaggio di testimone?

Iachini saluterà la Fiorentina e oggi affronterà il Napoli di Gattuso. Come sottolinea Repubblica, potrebbe essere una sorta di passaggio di testimone fra presente e futuro. La salvezza è arrivata nella partita con il Cagliari, quindi si potrà...

Iachini saluterà la Fiorentina e oggi affronterà il Napoli di Gattuso. Come sottolinea Repubblica, potrebbe essere una sorta di passaggio di testimone fra presente e futuro. La salvezza è arrivata nella partita con il Cagliari, quindi si potrà solo pensare al futuro. Ma solo per i viola, perché il Napoli è ancora alla ricerca di un posto Champions e non può permettersi errori. La sfida sarà però anche in panchina: da un lato l'uomo delle due salvezze consecutive, dall'altro un possibile successore. Beppe saluterà oggi il Franchi tristemente vuoto avendo dato tutto per la causa: non ci sarà la riconferma che Rocco Commisso gli aveva anche chiesto.