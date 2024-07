Oggi gioca la Fiorentina, le mosse di Palladino: dubbi Infantino e Sottil

Oggi la prima amichevole in terra inglese per la Fiorentina di Palladino. Tutte le indicazione per la probabile 11

Redazione VN 26 luglio 2024 (modifica il 26 luglio 2024 | 09:53)

Anche se per un’amichevole (sulla carta la più facile, dato che si tratta di uno scontro con una formazione di terza serie inglese) Raffaele Palladino non sembra disposto a lasciare nulla di intentato. E ieri per la prima volta da quando è iniziata la tournée della Fiorentina in Inghilterra ha scelto di chiudere a doppia mandata tutte le porte del centro sportivo dell’Academy del Preston North End, dove i viola si allenano ormai da lunedì. ---> LEGGI IL CALENDARIO COMPLETO E I TABELLINI DELLE AMICHEVOLI ESTIVE DELLA FIORENTINA