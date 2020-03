Oggi (forse) l’assemblea di Lega. Fiorentina, presenza in dubbio

Le lamentele della Fiorentina (LEGGI QUI) potrebbero sortire l’effetto sperato. Si va infatti verso un Udinese-Fiorentina domenica alle ore 18 e, come scrive La Gazzetta dello Sport, Samp-Verona sarà anticipata al sabato mentre il resto delle gare da recuperare al lunedì. Come riporta la Rosea, la Serie A – tranne l’Inter – è d’accordo su questa ipotesi e proprio per questo l’assemblea straordinaria di Lega in programma oggi al Coni potrebbe anche saltare. Atalanta, Juve, Sassuolo, Milan e Napoli saranno presenti di sicuro, forse anche la Fiorentina.