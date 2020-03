I paletti viola, richieste accolte? Si va verso l’anticipo del match di Udine

Nella giornata più decisiva degli ultimi anni per il calcio italiano, anche la Fiorentina impone i suoi paletti. In particolare, scrive il Corriere Fiorentino, la società viola non vuole soggiornare a Udine per tre giorni dopo la “beffa” dello scorso weekend e vuole un anticipo della partita dalle 20.45 alle 18/18.30. Le sensazioni sono abbastanza positive a riguardo, sia che si giochi nella giornata di domenica che in quella di lunedì. Come riporta il quotidiano messuna obiezione invece per lo slittamento del match con il Brescia dall’8 al 15 marzo alle 12.30. Sempre che il governo non decida per lo stop a tutte le manifestazioni sportive.