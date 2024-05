Oggi colloquio Italiano-Bonaventura. In caso di forfait pronto Arthur

«Aveva una gran voglia di entrare e dovevamo dargli 20-25 minuti per non far calare la condizione», ha spiegato Italiano domenica a chi gli chiedeva come mai avesse buttato dentro Bonaventura. I dati insomma non facevano pensare ad alcun rischio e anzi, al contrario, la tabella di marcia per Jack prevedeva proprio uno spezzone di partita per tirarlo a lucido. Il rischio zero però non esiste e oggi il mister si ritrova con un enorme punto interrogativo pensando alla trasferta in Belgio. Un dubbio, quello sulla possibilità o meno di recuperare Bonaventura, che si risolverà soltanto all’ultimo anche se già la giornata di oggi (la rifinitura è prevista in mattinata al Viola Park prima della partenza per Bruges) darà un primo responso. Come sempre in questi casi comunque sarà determinante il colloquio tra il giocatore e l’allenatore con Italiano che prima di decidere se mandarlo in campo dall’inizio vorrà (ovviamente) ampie garanzie. Se Jack sentirà buone sensazioni e darà la propria disponibilità sarà titolare altrimenti, al suo posto, spazio molto probabilmente ad Arthur. L’idea infatti era quella di giocarsela con un centrocampo un po’ più muscolare rispetto alla gara d’andata e quindi con l’inserimento di Mandragora al posto del brasiliano. Lo riporta il Corriere Fiorentino.