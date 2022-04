Odriozola, un ok “Real”: dalla Spagna arriva il via libera

Il futuro di Odriozola sarà deciso molto presto. Dalle voci da Madrid, al feeling con Firenze: Alvaro ha tanta voglia di Fiorentina

Tanti dubbi hanno caratterizzato il futuro di Alvaro Odriozola in questi ultimi mesi. Dubbi, che non riguardano le prestazioni in campo, ma il suo futuro. Infatti, da Madrid non sono mai arrivati messaggi molto rassicuranti, con un Ancelotti convinto di poter puntare sul classe 95'. Ecco però, che qualcosa si sta muovendo e Firenze potrebbe gioire. Come riportato dal Corriere dello Sport, le voci che giungono dalla Spagna potranno far felici Italiano e tutti i suoi tifosi. Infatti, l'allenatore del Real Madrid, sarebbe intenzionato a puntare ancora su Carvajal e Vazquez.