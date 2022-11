Odriozola sfida Karsdorp: lo spagnolo vuole tornare in Italia

Odriozola vuole l'Italia a tutti i costi. Su di lui un club di Serie A, che però sta valutando Karsdorp come alternativa

La Gazzetta dello Sport riporta una notizia che riguarda Odriozola, ex terzino della Fiorentina. Lo spagnolo vuole tornare a tutti i costi in Italia e su di lui ci sarebbe forte l'interesse della Juventus. Il club bianconero però sta valutando altre alternative come quella di Karsdorp dalla Roma.