Odriozola in rampa di lancio: stasera in panchina, ma Italiano lo esalta

Il laterale basco scalda i motori: con l'Atalanta partirà dalla panchina, ma è pronto ad esordire a gara in corso con la maglia viola

Carlo Ancelotti non ha voluto che il Real Madrid lo cedesse, se non in prestito secco. Elemento che da solo basterebbe come biglietto da visita di Alvaro Odriozola, terzino destro classe 1995 di San Sebastian. Lo spagnolo - scrive La Gazzetta dello Sport - è in rampa di lancio, complici le parole di stima del tecnico Vincenzo Italiano.