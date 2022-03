Odriozola: Fiorentina in pressing sul Real Madrid. Il matrimonio continua?

Gli uomini di mercato viola faranno di tutto per farlo restare a Firenze

Oltre a quello di Lucas Torreira, a tenere banco in casa Fiorentina è anche il prestito di Alvaro Odriozola sul quale si concentra il Corriere dello Sport. Il club viola - si legge - sta cercando di sfruttare sia il feeling con il calciatore che l’incertezza sul da farsi da parte del Real Madrid: perché al momento è più forte la volontà del club viola di tenerlo di quanto non lo sia quella delle “Merengues” di riportarlo a casa per la prossima stagione e allora gli uomini di mercato di Commisso sono in pressing, sempre contando sul sì del diretto interessato.