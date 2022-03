Odriozola/2: “Firenze ha bellezza e radici forti, sono nel posto giusto”

Odriozola racconta il proprio mondo a 360°, uno stile di vita che si sposa perfettamente con la città di Firenze

Vi proponiamo altri temi dell 'intervista odierna di Alvaro Odriozola sulle colonne de La Nazione. Una chiacchierata che ha spaziato molto anche su argomenti extra-campo. Alvaro confessa di non conoscere il proprio record sui 100 mt, ma di volerlo scoprire. Del resto i compagni lo chiamano Usain Bolt, oppure "Motorino" o "Cavaliere", anche se quest'ultimo gli sembra molto snob. I cavalli li ama - possiede due scuderie - come gli animali e la bellezza in genere. Per questa ragione si sente davvero nel posto giusto. «Firenze è una delle città più belle del mondo, con radici forti, gente vera».

Il senso di appartenenza - continua Alvaro - è simile a quello dei baschi e piace da matti. Non solo a lui. Lo spagnolo racconta di quando sua nonna è venuta a Firenze. Per i suoi 80 anni l'ha portata in cima alla Cupola. Ogni venti scalini si fermavano per farle prendere fiato, ma le ha fatto conoscere la magnificenza di Brunelleschi. Ed è rimasta senza parole perché Firenze fa questo effetto. Sui social è sempre Alvaro, non Odriozola. Fa quello che gli piace e poi viene il calciatore. Mai il contrario. Quando rivede la foto in cui solleva la Champions, prova soprattutto orgoglio. Perché tutti vorrebbero vincerla. Anche se ha giocato poco e sogna di rivincerla da titolare.