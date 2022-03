Odriozola: “A Firenze mi sento a casa, ma presto per il mio futuro”

Il terzino basco si racconta in una lunga intervista, tra la sua vita a Firenze, le ambizioni con la Fiorentina e il futuro che lo attende

Alvaro Odriozola si è raccontato in un'intervista concessa sulle pagine de La Nazione. Il terzino basco affronta anche il tema del proprio futuro in viola. Anche se confessa come sia davvero presto per definirlo. Dopo tutto mancano ancora 3 mesi e c'è un obiettivo Europa League da conquistare sul campo. Alvaro non dimentica nemmeno il ritorno di Coppa Italia contro la Juve. La qualificazione europea - confessa - sarebbe un tassello importante per il suo futuro, ma non decisivo. Quando ha detto sì ai viola - ricorda - la Fiorentina non giocava le coppe. L'ex Real Sociedad non ha dubbi: preferisce sentirsi importante che comprimario in un top club. E a Firenze ha trovato un senso di appartenenza che gli fa venire i brividi.