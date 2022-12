Occhi puntati su Castrovilli nell’amichevole tutta in famiglia viola

Nella giornata di oggi la Fiorentina sfiderà in allenamento la primavera di Aquilani. La partita inizierà alle 12, con i cancelli della Maratona aperti già alle 11 per i tifosi. L'osservato speciale di oggi sarà Gaetano Castrovilli. Il talento ex Bari, infatti partirà titolare. Una buona occasione per trovare la condizione giusta. Nel 4-2-3-1 infatti Castrovilli potrebbe essere fondamentale nel ruolo di rifinitore. Ma sarà una buona occasione anche per Jovic e Cabral, chiamati a segnare e a far divertire i tifosi sugli spalti. Gli assenti saranno i soliti Riccardo Sottil e Nico Gonzalez, che non rientreranno prima del 2023. A riportarlo è Il Corriere Dello Sport