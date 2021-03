Obiettivo salto di qualità: il Milan al Franchi un’occasione

Fiorentina attesa dal salto di qualità. Lo scrive il Corriere dello Sport, indicando la partita di domani contro il Milan come una tappa, nella crescita dei ragazzi di Prandelli. Occorre una risposta più convincente, rispetto al recente passato. Battere una grande tra le mura amiche sarebbe una svolta per la classifica e l’autostima di questo gruppo. La Fiorentina in casa ha perso sin qui contro Inter e Roma, gli unici club di alto livello che si sono presentati al Franchi in questa stagione. Adesso, con un Vlahovic in stato di grazia e le buone notizie dall’infermeria, la missione non sembra più così impossibile. Il Milan, nelle prime prime otto giornate del girone di ritorno ha una media punti di 1,6. Un ritmo ben diverso – sottolinea il quotidiano – dalla media di 2,5 dei primi dell’andata. Quando la formazione di Stefano Pioli era in cima alla classifica con venti punti conquistati.

Leggi anche – Non solo Vlahovic, il Milan vuole fare la spesa a Firenze