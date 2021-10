Obiettivo: fare cassa con Vlahovic. E per il sostituto rispunta Piatek

Il polacco torna in orbita Viola

Presso atto della frattura insanabile fra la Fiorentina e Vlahovic, il club gigliato è chiamato ora ad una missione tanto banale quanto complessa: monetizzare il più possibile con la sua cessione. Come scrive oggi Repubblica Firenze, le parti erano d'accordo su un punto in particolare: la clausola rescissoria da 75 milioni. Ed è a questa cifra che la Fiorentina vuole cedere il suo gioiello. Impresa non facile, però, dato che il prezzo del cartellino del classe 2000 non farà che scendere man mano che si avvicinerà la scadenza del contratto.