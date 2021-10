Belotti o Lucca per il dopo Vlahovic, ma occhi sull’asse ACF-Sassuolo. Tutti i nomi

Con la partenza di Vlahovic, la Fiorentina dovrà per forza di cose intervenire sul mercato. Questi i nomi più caldi

Nell’edizione odierna de La Nazione troviamo un ampio spazio dedicato al futuro del centravanti viola. In particolare per quanto riguarda le mosse della società gigliata che per forza di cose, in caso di una cessione imminente (gennaio), dovrà ridisegnare il proprio pacchetto offensivo.