Obiettivi viola: su Orsolini piomba una potenza europea

Nonostante una seconda parte di campionato al di sotto delle sue possibilità, Riccardo Orsolini continua a fare gola a numerosi club italiani, tra cui la Fiorentina. La Gazzetta dello Sport in edicola oggi sottolinea come l’esterno offensivo sia finito ora anche nel mirino di una potenza europea, Borussia Dortmund. Al momento Orsolini non sembra particolarmente interessato alla trattativa. L’esterno vuole la Nazionale ed Euro 2021 con Mancini, ed è convinto che una piazza come Bologna possa essere il trampolino di lancio migliore per lui. Si viaggia quindi verso una sua permanenza in terra romagnola. L’interesse del Borussia Dortmund non può essere però sottovolutato e sicuramente provocherà delle riflessioni importanti nella testa di Riccardo. Il pericolo di una sua cessione, comunque, al momento è molto lontano, a differenza dei corteggiamenti nei suoi confronti che sono sempre più insistenti.