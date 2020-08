Chiesa out, De Paul in. Ma non è solo il mercato viola: Milan e Juve testa a testa

Milan e Juventus hanno gli stessi obiettivi: dopo Chiesa, per il quale gli entusiasmi sono calati soprattutto da parte dei bianconeri, c’è De Paul sui taccuini di entrambe le dirigenze. L’argentino piace a Pirlo, che vorrebbe sfruttare gli ottimi rapporti tra le due società, mentre il Milan non ha i 40 milioni cash richiesti per l’acquisto e potrebbe inserire delle contropartite. Sette gol e sei assist senza rigori non sono un bottino trascurabile, lo sa anche la Fiorentina, che rimane attenta agli sviluppi da Udine, magari con dei prestiti per sbloccare la trattativa: i friulani hanno chiesto Sottil e Vlahovic, scrive La Nazione. E PER L’ATTACCO CI SONO DUE BOMBER POLACCHI SU TUTTI