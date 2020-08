Il bomber arriva dalla Polonia? Oltre a Piatek, i viola sognano Arkadiusz Milik

Nell’edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio troviamo nove domande sul futuro della Fiorentina (tra 9 giorni partirà infatti la stagione per la squadra di Beppe Iachini, raduno 21 agosto). Una di queste fa riferimento al bomber capace di arrivare in doppia cifra cercato disperatamente dai viola. Oltre a Kouame l’idea della dirigenza gigliata è quella di inserire un profilo come Piatek (25) (SCHEDA), uno che col Genoa ha segnato in ogni modo, salvo poi non riuscire a riconfermarsi al Milan prima e all’Hertha Berlino poi. Il giocatore ha l’apprezzamento anche del Presidente, che lo ha annotato sul suo taccuino già lo scorso gennaio. Oltre all’ex Milan, la Fiorentina segue con attenzione la situazione relativa ad un altro attaccante polacco, Arkadiusz Milik (26). Il giocatore è ad un passo dalla Juventus, è vero, ma comunque resta tra i profili sotto osservazione.

E se il grande attaccante fosse già in rosa – I numeri di Cutrone sono (potenzialmente) da bomber