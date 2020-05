Obiettivi viola: Emery verso il ritorno a Valencia. De Zerbi apre al rinnovo col Sassuolo

Spesso accostati alla panchina viola, (LEGGI QUA), si aprono due strade diverse per due allenatori. Unai Emery può infatti tornare in Spagna dopo le esperienze in Francia, al PSG, e in Inghilterra, all’Arsenal. Ne è convinto il quotidiano Marca che vede imminente il ritorno sulla panchina spagnola dell’allenatore francese. Mentre per quanto riguarda Roberto De Zerbi, il Sassuolo ha mandato un segnale per la conferma del tecnico bresciano che, in scadenza a giugno, dovrà decidere se proseguire. Tira aria che il rapporto continuerà. “Penso che per la sua crescita sarebbe importante restasse, come sarebbe importante per noi che rimanga”, ha detto giorni fa l’ad Carnevali pronto a incontrare De Zerbi forse già la prossima settimana per avanzare la proposta di rinnovo. (Corrriere dello Sport)