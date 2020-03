Da Dunga ad Emery e De Zerbi. Ecco tutte le candidature alla panchina viola

“Chi sostiene che il futuro di Beppe è «segnato» racconta di candidature eccellenti, spaziali. Una pioggia di nomi, diversi, credibili e incredibili, che fanno comunque discutere anche se nel segreto delle proprie abitazioni”. Ecco gli allenatori che il Corriere dello Sport individua come possibili successori di Iachini alla guida della Fiorentina nella prossima stagione. Si parte con due “prime volte” in Italia, dal grande ex centrocampista viola, come Beppe, Carlos Dunga , all’ex tecnico del Monaco, Leonardo Jardim. Ricchi invece di esperienza italiana sono invece, Luciano Spalletti e Massimiliano Allegri, anche se un loro arrivo resta sempre alquanto improbabile. Pochettino, invece, resta sempre la suggestione assoluta per tutti i tifosi della Fiorentina. Altri nomi, forse più concreti, riguardano Marco Giampaolo, già accostato precedentemente ai colori viola e quelli di Roberto De Zerbi ed Unai Emery. Il primo sarà al centro dei progetti di molte società in estate dopo il bellissimo calcio messo in pratica a Sassuolo.

MA BEPPE NON MOLLA. ECCO GLI ELEMENTI PER TENERSI STRETTA LA PANCHINA VIOLA