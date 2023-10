Nzola vs Luvumbo, stati d’animo opposti. Oggi contro, in inverno in coppia

Zito Luvumbo è la grande speranza di rimonta del Cagliari, M'BalaNzola è la grande incognita della Fiorentina che vuole allargare le sue ambizioni. La sfida tra gli unici due angolani della Serie A li vede arrivare con stati d'animo opposti, sia a livello individuale, sia a livello di squadra. Il sorprendente attaccante dei sardi non ha mai segnato più di 3 gol, ma all'esordio nel massimo campionato ne ha già fatti due e punta ad agganciare presto il primato personale, sebbene sia in dubbio per via di una botta rimediata contro il Milan; il viola è alla ricerca di quel se stesso che ha fatto 13 gol con lo Spezia fino a qualche mese fa. I due formeranno la coppia d'attacco dell'Angola in inverno, nella Coppa d'Africa, ma per il momento sono semplici avversari. E la partita odierna, scrive La Gazzetta dello Sport, può segnare una svolta per entrambi.