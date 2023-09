Nzola, vede l’Atalanta e segna: la speranza di tutta la Fiorentina

Infatti, in 4 partite con la maglia dello Spezia, il pupillo di Italiano ha segnato ben 4 gol e realizzato un assist. La Dea è la squadra contro cui Nzola è stato più convolto da qaundo è in Serie A

La Gazzetta dello Sport si sofferma su dei dati che riguardano Nzola. L'attaccante della Fiorentina non ha ancora trovato il suo primo gol in maglia viola, ma i precedenti contro l'Atalanta fanno ben sperare. Infatti, in 4 partite con la maglia dello Spezia, il pupillo di Italiano ha segnato ben 4 gol e realizzato un assist. La Dea è la squadra contro cui Nzola è stato più convolto da qaundo è in Serie A, ma anche in Coppa Italia. Insomma, Italiano incrocia le dita e spera di ritrovare il vero Nzola.