Nzola sta convincendo Italiano sul piano del gioco: adesso Beltran è alle spalle

Nzola o Beltran? Questo uno dei dubbi che accompagnerà la Fiorentina in questa stagione. Come riporta il Corriere Fiorentino, in questo momento l'ex Spezia ha superato con forza l'argentino. Italiano infatti, sembra convinto del lavoro che l'attaccante sta svolgendo per la squadra e per il gioco della Fiorentina. Certo, mancano i gol che prima o poi dovranno arrivare, ma in una ipotetica gerarchia, adesso Nzola è forte di una posizione solida al comando.