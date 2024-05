Nzola si toglie la maschera del giocatore in difficoltà e Firenze applaude

Nzola e il suo mondo capovolto. Le critiche si sono trasformate in applausi, incredibile la metamorfosi dell'attaccante in questo mese

Un mondo capovolto quello di M'bala Nzola che contro il Napoli è uscito dal campo tra gli applausi di Firenze. Uno scenario davvero inimmaginabile qualche mese fa, eppure eccoci qui. La Gazzetta dello Sport si sofferma nuovamente sull'attaccante di Vincenzo Italiano che finalmente si è tolto la maschera del giocatore in difficoltà, per riscoprirsi forte e decisivo. Adesso l'ex Spezia sta facendo quello per cui è stato acquistato: fare gol, fare assist e procurarsi diversi rigori.