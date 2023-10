Nzola, sei te la macchina da gol della Fiorentina: Italiano ci crede

Fiorentina-Empoli, questione di attacco. Sia Italiano che Andreazzoli cercano i gol dei propri attaccanti e Firenze attende a gloria Nzola. Questa sera le punte si sbloccheranno? Concetto che però si accosta bene a quello che farà Italiano con Nzola, il centravanti che Italiano ha voluto al centro dell’attacco della Fiorentina (con Beltran, sia chiaro), ma che ancora – lampo contro il Cagliari a parte – non ha saputo dimostrare il suo essere macchina da gol. La fiducia che l’allenatore e la squadra hanno in Nzola dovrà in qualche modo essere ripagata e la possibilità di accendere la lampadina giusta in un match comunque abbordabile come quello con l’Empoli, è un’occasione da non trascurare. Lo riporta La Nazione.