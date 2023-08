Nzola se ci sei batti un colpo. La Conference per tenersi la rosa extra large

La Gazzetta Dello Sport presenta così la partita di stasera tra la Fiorentina e il Rapid Vienna. Per i viola è già il primo grande esame stagionale, e come lo scorso anno l'avversario è ostico. Ma la Fiorentina deve passare, la società punta molto su questa coppa. E il mercato extra large fatto per reggere le tre competizioni sarebbe un'arma a doppio taglio in caso di eliminazione. Oltre alla telenovela Amrabat, e agli esuberi come Jovic si troverebbe a dover sfoltire una rosa troppo ampia per due soli impegni. La parola chiave è gestione, quella che i viola non hanno saputo usare contro il Lecce al Franchi. Davanti tutti aspettano Nzola. Solo Nico in attacco ha risposto presente, con 4 coinvolgimenti fra gol e assist. L'angolano invece in tre apparizioni da titolare non ha mai segnato, e non ha nemmeno avuto oppoertunità per farlo. Il ritardo di condizione è un'attenuante, ma stasera ha una grande occasione. Che altrimenti potrebbe avere a gara in corso Beltran. Ma questa sera alla Fiorentina servono i gol delle punte