Nzola resta, è un sollievo. L’attaccante scongiura la coperta corta in avanti

Mbala Nzola resta a Firenze , stavolta per davvero. È stata la prima bella notizia del nuovo anno, spiega il Corriere Dello Sport, perché l'attaccante fa tirare un bel sospiro di sollievo a Italiano: il tecnico potrà contare sull'attaccante angolano anche durante la Coppa d'Africa, perché non partirà per l'Angola. Le "plausibili motivazioni familiari" che non rendono sereno l'attaccante sono state il motivo dell'esonero dalla chiamata della Nazionale, anche se la sensazione è che i reali motivi siano altri.

Rischio evitato

Nzola si mette così al sicuro dal rischio di squalifica (anche col club) e sarà a regolare disposizione del tecnico. Una bella novità, visto che altrimenti la Fiorentina avrebbe dovuto rinunciare al suo giocatore per diverse partite: Nzola ci sarà già a partire dal Mapei contro il Sassuolo. In un gennaio congestionato la presenza del centravanti è fondamentale in un reparto che già si annuncia decimato a fronte dei tanti impegni: Gonzalez, Sottil e Kouamé infatti non ci saranno e in questo senso la presenza dell'ex Spezia scongiura un intervento sul mercato.