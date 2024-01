Nzola non appoggia a Bonaventura: cronaca di un’occasione clamorosa

"La prima vera palla gol viola della ripresa è arrivata al minuto 24’: Nzola si è girato bene in area, ma anziché appoggiare a Bonaventura, tutto solo al suo lato, ha tentato il più molle dei tiri". Leggendo la descrizione della Gazzetta dello Sport possiamo percepire anche l'amaro in bocca per quel mancato passaggio da parte di Nzola. L'attaccante della Fiorentina, in quel frangente di gioco, ha peccato di lucidità. Il centrocampista viola, solo contro Sommer, avrebbe avuto un'occasione clamorosa.