Nzola, l’anno scorso solo Lautaro e Osimhen meglio di te. Che succede a Firenze?

La Gazzetta dello Sportsi sofferma su Nzola. Il problema è che il centravanti angolano in cinque partite (tre da titolare e due da subentrato) con la maglia viola, non ha ancora segnato. Un assist nella vittoria al debutto in campionato col Genoa per 4-1 e poi stop. Tanta generosità, ma ben poca precisione. Anzi, un paio di occasioni ghiotte fallite miseramente contro il Rapid Vienna. Nzola ha un fisico possente, ha bisogno di tempo per entrare in forma e lui stesso ha dichiarato di essere in ritardo di condizione. Ci sta. Ma dopo questa sosta la Fiorentina, e soprattutto il suo mentore, pretendono un cambio di passo, una svolta. Alla Viola serve un attaccante da doppia cifra in campionato e da gol decisivi in Coppa. L’anno scorso ha chiuso a 13 reti. Soltanto Osimhen, Lautaro, Dia e Leao hanno segnato più di lui. La Viola lo aspetta, anche perché Beltran, a quanto si è visto finora, non è esattamente un numero nove e altre alternative non ce ne sono. Italiano cercherà di metterlo nelle migliori condizioni per rendere. La Fiorentina non è squadra che gioca solo per il centravanti ma di cross ne piovono tanti e in area il vero Nzola andrebbe a nozze.