Nzola e l’esempio di Cabral: se non è l’ultima chiamata, poco ci manca

La Fiorentina ha un calendario ricco di impegni. Ciò comporta dei cambi di formazioni propedeutici al benessere fisico della Fiorentina stessa. Per questo motivo Vincenzo Italiano è pronto a schierare Nzola per cercare di recuperare un attaccante in piena crisi. Il Corriere Fiorentino analizza la stagione dell'ex Spezia, arrivato a Firenze per il salto di qualità ma che ha fallito, per adesso, tutte le aspettative. Il "pupillo" di Italiano ha una grande occasione questa sera. Aiutare la Fiorentina a vincere, ma soprattutto dimostrare che c'è ancora qualche speranza. Magari ispirandosi proprio a Cabral che all’inizio del 2023 si era svegliato e aveva contribuito con i gol alle due finali raggiunte. Ultima chiamata? Difficile dirlo, anche perché Belotti non potrà giocarle tutte e il nuovo ruolo di Beltran lascia più spazio in rosa all'ex Spezia. La Fiorentina era per lui l’occasione di fare un salto dalla zona retrocessione: se non dovesse convincere nemmeno in questi mesi sarà difficile non scendere di nuovo di livello.