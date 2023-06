Nzola e Dia, diversi ma complementari. Retegui e Duvan Zapata sullo sfondo

La Fiorentina, in questi giorni, sta chiudendo il cerchio e i nomi prescelti sembrano essere quelli di Dia e Nzola. I due giocatori rispettano alla perfezione le richieste di Italiano e la Viola li sta seguendo da giorni

La Nazione si sofferma sul tema attaccanti. La Fiorentina, in questi giorni, sta chiudendo il cerchio e i nomi prescelti sembrano essere quelli di Diae Nzola. I due giocatori rispettano alla perfezione le richieste di Italiano e la Viola li sta seguendo da giorni. Sono diversi, ma allo stesso tempo complementari. E pensare che in caso di addio di Dia, la Salernitana potrebbe puntare proprio sul bomber dello Spezia o perchè no, forse potrebbero diventare compagni con l'addio di Piatek. Intanto, rimangono sullo sfondo Reteguie Duvan Zapata. Quest'ultimo piace, ma il suo agente ha frenato più volte sulla possibilità di lasciare Bergamo.