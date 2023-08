Nzola e Christensen sono pronti: esordio già domani al Franchi?

Dopo aver riepilogato la giornata di Mbala Nzola e Oliver Christensen tra visite mediche e primi approcci con il mondo Fiorentina, il Corriere dello Sport fa il punto anche sulle loro condizioni fisiche: da una parte l'angolano stava svolgendo la preparazione con lo Spezia, che ha dato il nullaosta per farlo allenare subito stamani, in attesa dell'ufficialità, coi nuovi compagni, dall'altra l'Hertha Berlino ha già giocato un paio di partite in Zweite Bundesliga. Sia Nzola sia Christensen, dunque, potrebbero timbrare il loro esordio in maglia gigliata già domani al Franchi contro il Sestri Levante, nella penultima amichevole pre-campionato.