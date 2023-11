Nzola e Beltran, i due nemmeno ci provano. Spiegata la sostituzione del 9

Si sta riproponendo la solita, vecchia questione: i centravanti non la buttano dentro. Un gol in Serie A, quello realizzato da M’Bala Nzola nel 3-0 al Cagliari. Ancora a secco, invece, Lucas Beltran. E a dirla tutta, i due manco ci provano. Beltran (uscito all’intervallo dopo aver rimediato una brutta botta alla schiena) e Nzola ieri si sono divisi equamente le porzioni della gara (un tempo ciascuno), ma hanno concluso verso Szczesny appena una volta (girata di testa alta dell’angolano nella ripresa) in due. Troppo poco per la mole di gioco prodotta dai compagni. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.