Nzola, con Osimhen è un duello impari. Ma a Napoli ha già colpito e vinto…

La Gazzetta dello Sport si concentra sul duello degli attaccanti africani in Napoli-Fiorentina, il nigeriano Osimhen che ospita l'angolano Nzola: talenti diversi, subito sui palcoscenici maggiori il primo e passato per una lunga gavetta di serie minori il secondo, il confronto non sembra reggere ma un precedente sorride al viola. Si tratta del 6 gennaio 2021, Napoli-Spezia 1-2, con Nzola a segno dal dischetto per una notte magica che la Fiorentina si augura possa ripetersi stasera.