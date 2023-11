Nzola-Beltran, quasi 40 milioni che fanno rimpiangere il passato

Il Corriere dello Sport si sofferma sull'attacco della Fiorentina e sulla sua crisi. Due elementi - Nzola e Beltran - per i quali l’area tecnica ha investito (bonus compresi) quasi quaranta milioni di euro solo pochi mesi fa ma che hanno saputo dare fin qui il peggior apporto tra le prime punte che il patron ha avuto sotto la sua gestione quasi quinquennale. I numeri non mentono e raccontano come, confrontando i nomi dei marcatori dopo le prime tredici giornate degli ultimi cinque campionati, il solo gol messo a segno dall’ex Spezia contro il Cagliari sia il contributo più deludente fornito dai centravanti che hanno vestito la maglia della Fiorentina dal 2019 ad oggi. Escludendo da questo calcolo gli esterni e le seconde punte (giocatori ibridi, per esempio, come Kouame o Ribery) si può notare come nemmeno nelle stagioni in cui Biraghi e soci hanno lottato per la salvezza - all’interno, oltretutto, di un contesto tattico involuto - gli attaccanti avessero fatto così male.